Ce que ferait un Congrès à moitié démocrate

Les démocrates pourraient récupérer le contrôle de la Chambre des représentants suite aux "midterms" de ce mardi aux Etats-Unis. Que feront-ils si c’est bien le cas?

À en croire les sondages, les élections de mi-mandat qui se tiennent ce mardi aux Etats-Unis pourraient déboucher sur une victoire des démocrates à la Chambre des représentants. Ils y récupéreraient donc la majorité qu’ils avaient perdue en 2010, à la moitié du premier mandat présidentiel de Barack Obama. Les républicains devraient par contre parvenir à maintenir leur majorité au Sénat, voire à la conforter.

Dissensions internes

Que peut-on attendre des démocrates s’ils devenaient majoritaires à la Chambre des représentants? Ils ne lanceraient pas dans la seconde une procédure de destitution contre le président Trump, c’est certain. Avant de faire quoique ce soit, ils devraient d’abord surmonter leurs dissensions internes lorsque débutera la prochaine législature, le 3 janvier. Et cela commencera par se mettre d’accord sur le nom de celui ou de celle qui deviendra le ou la prochain(e) président(e) de la Chambre (les Américains disent "speaker"), la troisième fonction politique la plus élevée aux Etats-Unis (derrière la présidence et la vice-présidence du pays).

Nancy Pelosi, l’actuelle chef de file de la minorité démocrate à la Chambre, avait déjà occupé le poste de speaker entre 2007 et 2011. Elle veut le récupérer. Mais plusieurs candidats à la Chambre ont déjà indiqué qu’ils ne soutiendraient pas sa candidature. Ils l’estiment trop âgée (elle a 78 ans) et lui reprochent de faire partie d’un establishment qui parle de moins en moins à la base du parti. Un vent nouveau, plus progressiste, pourrait donc souffler à la tête des démocrates de la Chambre. Mais cela ne se ferait pas sans tensions.

Grands travaux

Une fois la question de la présidence de la Chambre réglée, les démocrates pourraient fixer leurs priorités. Même s’ils ont passé beaucoup de temps à attaquer le président Trump pendant la campagne électorale, ils pourraient chercher à travailler avec la Maison- Blanche pour faire avancer l’un ou l’autre dossier sur lequel ils auraient des intérêts communs. En tête de liste, on retrouverait sans doute les grands travaux d’infrastructure que le président Trump avait tenté de mettre sur les rails en février dernier en tablant essentiellement sur le rôle moteur (et financier) du secteur privé.

Chiffré à 1.500 milliards de dollars, son projet est resté en rade au Congrès alors que les républicains et les démocrates ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur son financement. Les démocrates ont proposé un projet alternatif qui coûterait 1.000 milliards de dollars et serait notamment financé par une hausse des impôts sur les grosses fortunes. Les républicains y ont opposé une fin de non-recevoir. Mais Trump ayant évoqué la possibilité de financer une partie de son projet par des taxes sur les carburants, il pourrait finir par trouver un terrain d’entente avec les démocrates.

Les démocrates auront également à cœur de contrer les attaques menées par l’administration Trump contre la réforme santé du président Obama (l’Obamacare), de prôner le relèvement du salaire minimum (à 15 dollars de l’heure) ou d’étendre certains programmes sociaux.

Enquêtes parlementaires

Mais ce que les républicains et la Maison- Blanche craignent le plus, ce sont les attaques frontales qui pourraient venir d’une majorité démocrate à la Chambre. Elle lancerait sans aucun doute des enquêtes parlementaires sur certains agissements de Trump et de ses proches. Elle pourrait commencer par exiger du département du Trésor qu’il publie les déclarations fiscales de Trump (ce à quoi ce dernier s’est jusqu’à présent opposé) afin d’y voir plus clair dans les intérêts qu’il a gardés au sein de la Trump Organization et qui pourraient entrer en conflit avec la fonction présidentielle. Une fois le terrain déblayé, les démocrates pourraient creuser plus loin, notamment du côté de l’International Trump Hotel de Washington. L’établissement est régulièrement fréquenté par des délégations étrangères ce qui pourrait aller à l’encontre d’une clause constitutionnelle stipulant que lePrésident des Etats-Unis ne peut pas percevoir d’argent de gouvernements étrangers.

Mais là où Trump court le plus de risque, c’est du côté de l’enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre sa campagne et la Russie pendant la présidentielle de 2016. Une enquête qui s’est étendue à d’autres dossiers, dont les pressions que le Président aurait exercées sur l’ex-directeur du FBI James Comey pour qu’il enterre l’enquête dont faisait l’objet son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn.

Procédure de destitution

Mueller doit encore rendre ses conclusions. S’il parvient effectivement à lier Trump à la Russie ou à prouver qu’il a tenté de faire obstruction à la Justice, il transmettra le dossier à la Chambre où les démocrates pourraient lancer une procédure de destitution. Il leur faudrait réunir une majorité simple pour "inculper" Trump et transférer le dossier au Sénat où il serait jugé. Ici, il faudrait une majorité des deux tiers (que n’auront pas les démocrates) pour que la procédure débouche sur la destitution de Trump.