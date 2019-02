Certains républicains pourraient défier Trump à la présidentielle de 2020

Une bonne dizaine de candidats démocrates ont déjà annoncé leur intention de briguer la Maison-Blanche en 2020, le dernier à s’être déclaré étant le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders. Du côté républicain, Donald Trump l’a dit et répété, il veut rempiler. Mais que se passerait-il si d’autres républicains voulaient tenter leur chance? Un tel scénario est-il même envisageable? Au moins un républicain y pense sérieusement, en tout cas. C’est passé relativement inaperçu mais le 15 février dernier, William Weld, un ancien gouverneur républicain du Massachusetts, a annoncé qu’il créait un comité exploratoire , ce qui est un premier pas vers une candidature officielle. Pour lui, Trump "est tout simplement trop instable pour remplir les plus hautes fonctions exécutives du pays" .

Le parti soutient Trump…

Plusieurs éléments donnent effectivement à penser que le parti veut à tout prix éviter que Trump ait à passer par la case des primaires . Il faut dire que c’est un scénario qui s’avère généralement désastreux pour les Présidents candidats à un second mandat. Le démocrate Jimmy Carter et le républicain George H. W. Bush avaient tous deux perdu la présidentielle après avoir dû surmonter un challenge en interne.

Fin janvier, le comité national républicain, l’organe dirigeant le parti à l’éléphant, a adopté une résolution dans laquelle il apporte son " soutien entier au président Trump " . Il travaille déjà de concert avec la campagne Trump dont le bras financier pourrait fusionner avec celui du parti. Dans certains États, les républicains pourraient même décider de ne pas organiser de primaires afin de couper l’herbe sous les pieds de ceux qui oseraient défier Trump. Les républicains de Caroline du sud y pensent sérieusement. Mais ceux de l’Iowa et du New Hampshire, les deux États qui ouvrent traditionnellement le bal des primaires, ont exclu de passer leur tour en 2020, de peur de perdre une place dans le calendrier électoral que beaucoup leur envient.

… mais gare aux couacs

Il n’est cependant pas à l’abri d’un gros couac, que ce soit parce qu’il aurait défendu une politique trop libérale, suite à des révélations embarrassantes (notamment dans le cadre de l’enquête sur le Russiagate) ou parce que l’économie américaine se serait effondrée. Et c’est peut-être bien ce couac qu’attendent des Romney, Kasich ou Haley bien conscients des risques politiques qu’ils prendraient en briguant l’investiture républicaine. Aucun candidat ayant défié un Président du même parti que lui ne l’a jamais emporté, en effet. Et en général, il sort politiquement affaibli de l’aventure. À l’exception d’un certain Ronald Reagan qui avait perdu les primaires républicains face au président Gerald Ford en 1976 et remporté la présidentielle face à Carter en 1980.