Chine et Etats-Unis ont-ils enterré la hache de guerre?

Les négociations commerciales menées depuis lundi entre la Chine et les États-Unis se sont achevées, déclare le ministère chinois des Affaires étrangères. Quels sont les résultats de ces pourparlers? Pour l'heure rien ne fuse. "Les résultats seront prochainement annoncés."

À la mi-journée, le sous-secrétaire américain au Commerce en charge des questions agricoles, Ted McKinney, avait déjà indiqué que les discussions "en train de se terminer" s'étaient "bien passées" et que la délégation rentrerait aux États-Unis le jour même.

La presse soulignait, elle, que "les discussions plus longues que prévu suggèrent que les responsables des deux côtés sont engagés (à conclure) un accord pour mettre un terme à leurs frictions commerciales meurtrières, sur une note optimiste bien nécessaire", lit-on dans le quotidien chinois proche du pouvoir Global Times citant "des analystes".

Il s'agissait de la première session de négociations entre Pékin et Washington depuis que Donald Trump et Xi Jinping ont décidé début décembre d'une trêve de 90 jours dans la guerre commerciale qui oppose les deux premières puissances économiques de la planète. Le 1er mars sonnera la fin de la trêve décidée à l'issue d'une rencontre le 1er décembre des présidents américain et chinois en marge d'un sommet du G20 à Buenos Aires.