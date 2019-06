Chine et USA se reparlent enfin

Juste avant la première rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping depuis novembre dernier, les négociateurs chinois et américains ont repris contact.

Ça y est... Après six semaines de jeu de chiens de faïence, les négociateurs de la Chine et des États-Unis pour le commerce ont repris leurs discussions, à quelques jours d'un entretien très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping. La tension est forte. Sur la table: droits de douane en hausse, "listes noires" d'entreprises à l'index et guerre technologique...

Selon les médias officiels chinois, les principaux négociateurs chinois et américains ont eu lundi un entretien téléphonique. Le vice-Premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont "échangé des opinions sur les questions économiques et commerciales", a indiqué l'agence d'État Chine nouvelle.

Cette conversation a eu lieu "à la demande de la partie américaine" et les participants ont décidé de garder le contact, a-t-elle ajouté. L'entretien bilatéral est prévu samedi.

Pour rappel, les États-Unis reprochent à la Chine d'être largement responsable de leur énorme déficit commercial. Et l'affrontement commercial est de plus en plus dominé par un conflit technologique, Donald Trump accusant le géant asiatique de copier les secrets de fabrication de son pays et de menacer la sécurité nationale. Le président menace d'imposer des droits de douane supplémentaires sur la totalité des exportations de Pékin si aucun accord avec la Chine n'est trouvé à Osaka. Quelque 300 milliards de dollars de produits chinois importés chaque année aux États-Unis sont dans le collimateur.