"Choc", "terreur", "honte": les réactions des dirigeants européens suite aux heurts à Washington

En Europe comme ailleurs dans le monde, les dirigeants politiques ont dénoncé des images "choquantes", "honteuses" et "préoccupantes".

Des réactions partout en Europe

Au Royaume-Uni , allié traditionnel des États-Unis, le premier ministre Boris Johnson a dénoncé des "scènes honteuses" dans un tweet. Le dirigeant anglais a aussi appelé à une transition "pacifique et ordonnée" du pouvoir vers le démocrate Joe Biden dans une Amérique "représentante de la démocratie".

Angela Merkel, la chancelière allemande, s'est dite jeudi "triste" et "en colère", pointant la responsabilité de Donald Trump, le président sortant. "Je regrette profondément que le président Trump n'ait pas concédé sa défaite, depuis novembre et encore hier" mercredi, a-t-elle déclaré face à la presse allemande. Elle estime aussi que "les doutes sur le résultat de l'élection ont été alimentés et ont créé l'atmosphère qui a rendu possibles les événements" de Washington.