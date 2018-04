Comey croyait à l'élection de Hillary Clinton

Le président américain a réagi dans une série de tweets irrités dimanche matin. "Il prenait ses décisions en pensant qu'elle allait gagner, et il voulait un travail. Raclure!", a-t-il notamment écrit sur son réseau social de prédilection, réutilisant une injure déjà proférée cette semaine contre l'ancien patron de la police fédérale.

Légitimité

"Je ne me souviens pas d'avoir pensé cela consciemment, mais cela a dû être le cas, parce que je fonctionnais dans un monde où Hillary Clinton allait battre Donald Trump, et donc je suis sûr que ça a été un facteur", a dit l'ancien chef du FBI, selon des extraits publiés à l'avance de l'interview qui doit être diffusée dimanche par ABC. "Elle allait être élue présidente des Etats-Unis, et si je cachais (la réouverture de l'enquête, ndlr) au peuple américain, elle serait vue comme illégitime dès que cela sortirait après son élection", a dit M. Comey, décrivant son état d'esprit de l'époque.