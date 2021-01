Crash-test... réussi pour la démocratie américaine...

Le monde a assisté, abasourdi, à l'invasion du Capitale, haut lieu symbolique de la démocratie. Quelles traces cela va-t-il laisser dans le déroulement du mandat de Joe Biden? Deux experts nous éclairent sur cet événement qui restera dans l'Histoire.

Des relents de Guerre de Sécession, un remake de l'invasion du Capitole par les troupes britanniques en 1812... L'invasion de l'antre de la démocratie états-unienne par les plus radicaux fervents du président en partance rappelle quelques-unes des plus dures heures de l'histoire américaine. Et sous le coup de l'ébahissement, certains n'hésitent pas à crier au coup d'État.

"Ces manifestants n'ont pas de plan pour prendre le pouvoir, n'ont pas rallié à eux les forces de l'ordre. Il s'agit plus d'une manifestation de mauvaise humeur qu'un mouvement réellement violent." Michel Liégeois Professeur à l'Institut de sciences politiques de l'UCLouvain

Un tel rapproché apparaît pourtant exagéré. "Un coup d'Etat est organisé dans un but précis. Ici, l'action semble spontanée", réagit Michel Liégeois, professeur à l'Institut de sciences politiques de l'UCLouvain. "Ces manifestants n'ont pas de plan pour prendre le pouvoir, n'ont pas rallié à eux les forces de l'ordre. Il s'agit plus d'une manifestation de mauvaise humeur qu'un mouvement réellement violent."

"Un terrible gâchis"

"Les partisans de Trump n'avaient pas encore eu une vraie occasion de manifester leur opposition." Serge Jaumain Professeur d'histoire contemporaine à l'ULB

Néanmoins, cet épisode a, et gardera, une force symbolique puissante. La ressemblance avec les renversements de régimes dans les États non démocratiques était frappante. Pour Serge Jaumain, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB, "c'est extrêmement grave, un terrible gâchis pour les USA, pour leur démocratie et leur image à l'international. Imaginez maintenant Joe Biden voulant expliquer les droits de l'Homme à un dirigeant autoritaire.... Ça va être difficile!"

Mais comment en est-on arrivé à une invasion du Capitole, difficilement contrôlée au début et qui a entraîné le décès de 4 personnes? "Ce mouvement a été rendu possible par toutes les allégations de Trump sur les irrégularités et par son comportement qui conforte une partie de son électorat déjà avide, en temps normal, de théories du complot. Le président actuel ne parle plus à l'ensemble de sa base mais à une minorité réceptive, prête à passe à l'action et qui ne changera pas d'avis", constate Michel Liégeois. "Je suis même étonné que cela ne soit arrivé que maintenant..."

"Imaginez maintenant Joe Biden voulant expliquer les droits de l'Homme à un dirigeant autoritaire.... Ça va être difficile!" Serge Jaumain Professeur d'histoire contemporaine à l'ULB

Deux semaines à risque

Avec un risque de récidive dans les prochains jours? Certains des partisans du milliardaire qui ont convergé à Washington viennent d'Etats éloignés et resteront sans doute plusieurs jours sur place... "Mais, tempère Serge Jaumain, ce mercredi 6 janvier était le point culminant pour eux, c'était le dernier grand moment avant que Biden ne s'installe à la Maison-Blanche. Il y avait la proclamation des élections sénatoriales pour la Géorgie et le dépouillement des votes des grands électeurs. Les partisans de Trump n'avaient pas encore eu une vraie occasion de manifester leur opposition. On avait cru qu'ils le feraient le 3 novembre mais ça n'a pas eu lieu vu que les résultats étaient incertains."

L'événement laissera des traces dans les consciences. Le coeur de la démocratie américaine, souvent cité en exemple, pris d'assaut si facilement, ça mérite une place dans les livres d'histoire à écrire. Mais cette invasion du Capitole engendre aussi un terrible chaos pour le camp républicain, qu'on savait déchiré mais qui apparaît aujourd'hui au bord de l'explosion. Comment maintenir l'unité du parti après un tel événement?

"Les institutions ont tenu le coup, ça c'est important! Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on pouvait envisager de pire." Serge Jaumain Professeur d'histoire contemporaine à l'ULB

Trump peut-il encore embêter Biden?

"C'est aussi un gâchis pour Donald Trump, qu'on imaginait jusqu'alors candidat possible en 2024, avec des chances de l'emporter. Aujourd'hui, cela apparaît plus hypothétique", glisse Serge Jaumain. "Son avenir politique est incertain, que va-t-il encore pouvoir faire?"

"Le président actuel ne parle plus à l'ensemble de sa base mais à une minorité réceptive, prête à passe à l'action et qui ne changera pas d'avis." Michel Liégeois Professeur à l'Institut de sciences politiques de l'UCLouvain

Dans les prochains jours, le président toujours en exercice risque bien de continuer ce qu'il s'escrime à faire depuis l'annonce de la victoire de Biden. Saboter la passation de pouvoir. Normalement, la période de transition est employée pour transférer les dossiers de l'équipe sortante vers la nouvelle mais Trump s'emploie à enrayer au maximum ce mécanisme. Quelques heures après les émeutes, le président américain a quand même fini par promettre "une transition ordonnée". Une façon de montrer qu'il reste le maître de la pluie et du beau temps. Cela devrait calmer ses partisans enflammés. Rappelons qu'il n'a jamais mentionné des intentions de garder le pouvoir par la force.