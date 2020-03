Dans une campagne bouleversée par le virus, Joe Biden conforte son avance

Pourtant, les scrutins de mardi en Floride, en Illinois et en Arizona ont permis à Joe Biden de se détacher pour de bon dans la course à l’investiture démocrate. L’ex-vice-président, vainqueur dans ces trois États, a désormais 1157 délégués contre 863 pour son rival Bernie Sanders dont les chances sont quasiment réduites à néant.

Premier pas

Ce mercredi, Bernie Sanders a réuni ses équipes pour décider de la suite de sa campagne. Le sénateur du Vermont se voit privé de l’une de ses plus grandes forces: ses meetings. Lâchera-t-il l’éponge pour soutenir Joe Biden et faire front face à Donald Trump? Restera-t-il en course pour continuer à amasser des délégués et faire pencher à gauche la future plateforme démocrate? Son idée d’assurance santé publique universelle, notamment, est de plus en plus soutenue à mesure que l’Amérique s’enfonce dans la crise sanitaire.