De retour à la Maison-Blanche, Trump appelle à "ne pas se laisser dominer" par le virus

Donald Trump a quitté l'hôpital, lundi, et appelé les Américains à "sortir" avec prudence. Il a promis de reprendre bientôt sa campagne électorale.

Là, l'air malgré tout crispé, il a ajusté sa veste, retiré son masque et levé les pouces . Un geste de défi pour un dirigeant qui, pendant des mois, a affiché son dédain pour ceux qui se couvrent le visage pour se protéger du Covid-19.

Signe de l'importance que Donald Trump a voulu donner à ce moment, alors que la campagne électorale a été bouleversée par sa maladie et qu'il est à la traîne dans les sondages, son compte Twitter a publié deux vidéos , dont l'une, quasi-hollywoodienne, montre son arrivée à la Maison-Blanche sur fond de musique pompeuse.

"N'ayez pas peur" du Covid

"Ne le laissez pas vous dominer. N'en ayez pas peur, vous allez le battre, nous avons les meilleurs équipements médicaux", a déclaré le président américain à propos du Covid-19, alors que son pays, le plus endeuillé au monde, déplore plus de 210.000 morts suite à cette maladie. "Sortez, soyez prudents", a même exhorté celui qui est accusé d'avoir minimisé la pandémie et dont la gestion est critiquée de toutes parts.