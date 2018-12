Défaite de l'EI en Syrie? Les avis divergent

La porte-parole de la Maison-Blanche a précisé que "ces victoires sur l'État islamique en Syrie ne signalent pas la fin de la coalition mondiale ni de sa campagne." Le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, avait pourtant jugé en avril la présence américaine indispensable pour éviter une réémergence du mouvement djihadiste et s'était prononcé contre un retrait avant que les diplomates n'aient "gagné la paix".

Selon un membre de l'administration américaine ayant requis l'anonymat, tout le contingent américain sera rapatrié une fois les opérations contre l'EI achevées. Ce retrait, a-t-il ajouté, prendrait alors entre 60 et 100 jours . Les États-Unis disposent actuellement d'environ 2.000 hommes en Syrie.

Trump à nouveau isolé

Le retrait américain, explique Andrew Tabler, spécialiste de la Syrie au Washington Institute for Near EastPolicy, devrait permettre à des pays comme l'Iran d'accroître leur influence sur le pays. "Si nous nous retirons, celui qui remplira le vide sera celui qui sera capable de stabiliser la situation, et c'est la question à un million de dollars."