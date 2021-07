Des JO sans public... à quelques exceptions près

L'interdiction des spectateurs a été décidée en raison de l 'état d'urgence sanitaire que le gouvernement va remettre en place dans la capitale à partir de lundi et jusqu'au 22 août, face à l'augmentation locale des cas de Covid-19.

Elle s'applique à toutes les compétitions ayant lieu à Tokyo, y compris le stade olympique national de 68.000 places reconstruit spécialement pour l'événement; et dans trois départements environnants: Saitama, Chiba et Kanagawa, soit plus de 95% des événements sportifs olympiques.