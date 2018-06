Des centaines de manifestations contre la politique migratoire de Trump

Des centaines de manifestations, petites et grandes, se déroulaient samedi à travers les Etats-Unis contre la politique migratoire de Donald Trump et pour réclamer le regroupement immédiat des enfants et de leurs parents clandestins appréhendés à la frontière mexicaine. L'un des plus grands rassemblements avait lieu dans le parc jouxtant la Maison Blanche à Washington, noir de monde, dans une atmosphère oscillant entre indignation et tristesse, par 33 degrés sous un soleil implacable.