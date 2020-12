Détente transatlantique très attendue par les entreprises en Europe

L’arrivée de l’administration Biden a d’emblée suscité de grandes attentes en Europe, notamment auprès des entreprises. Sur un certain nombre de dossiers, on peut en effet s’attendre à une rupture avec l’ère Trump. Sur d’autres dossiers par contre, les rapports entre Etats-Unis et Europe resteront tendus, surtout lorsqu’il est question d’économie.