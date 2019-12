Deux motifs de destitution retenus contre Trump

Les démocrates ont retenu mardi deux chefs d'accusation contre Donald Trump dans la procédure de destitution qui vise le président américain: abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Ce sont les deux chefs d'accusation retenus par les démocrates au pouvoir à la Chambre des représentants à l'égard de Donald Trump dans le cadre de la procédure de destitution engagée contre lui. Pour rappel, cette procédure fait suite à des témoignages de membres du renseignement américain faisant été de pressions du président américain sur son homologue ukrainien pour qu'il enquête sur le fils de son potentiel rival démocrate à la présidence en 2020, Joe Biden , en échange de l'aide militaire américaine.

"Aujourd'hui, au nom de la Constitution et de notre pays, la commission judiciaire de la Chambre introduit deux articles de mise en accusation contre le président des Etats-Unis, Donald Trump, pour crimes et délits majeurs", a annoncé le chef démocrate de la commission de la Justice, Jerry Nadler. "Nous sommes ici aujourd'hui car l'abus par le président de ses pouvoirs ne nous a laissé aucune autre alternative", a ajouté Adam Schiff, le chef de la commission du Renseignement, qui a mené plus de deux mois d'enquête sur l'affaire ukrainienne.