Donald Trump: "Nous sommes passés de l’Amérique en premier à l’Amérique en dernier"

L’ex-président Donald Trump est sorti de son silence dimanche. Le républicain s’est exprimé pour la première fois depuis des semaines à l’occasion de la Conservative and Political Action Conference ( CPAC ) à Orlando , le rendez-vous des conservateurs réputé pour être un véritable baromètre politique.

"Nous avons le parti républicain, qui va être plus fort et uni que jamais."

Pas de nouveau parti

" Nous sommes passés de l’Amérique en premier à l’Amérique en dernier en moins d’un mois", a déclaré d’emblée Donald Trump en s’attaquant à son successeur Joe Biden. Le républicain reste, par ailleurs, convaincu que c’est lui qui a remporté les élections en novembre et non le démocrate.

Évincé des réseaux sociaux, il n’a pas dit son dernier mot. "Je me tiens devant vous aujourd'hui pour déclarer que le trajet incroyable que nous avons entamé il y a quatre ans est loin d'être fini", a assuré Donald Trump. L’ex-président a aussi déclaré qu’il n’avait pas l'intention de lancer un nouveau parti politique. "Nous avons le parti républicain qui va être plus fort et uni que jamais", a-t-il affirmé.