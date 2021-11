"Donald Trump a la main mise sur tout, il attend, il écoute..."...

Les républicains ont emporté des élections en Virginie. Pour Tanguy Struye de Swielande, professeur à l'UCLouvain, l'ombre de Trump plane sur la présidentielle de 2024.

Juste un an après avoir remporté les élections présidentielles américaines, Joe Biden a déjà été bien secoué. Déchirement de son parti autour des plans d'investissement, retrait chaotique d'Afghanistan... Et cette semaine, une gifle électorale.

Le candidat démocrate a perdu le scrutin désignant le gouverneur de Virginie, alors que cet État avait choisi Biden lors de la présidentielle. La victoire est revenue au républicain Glenn Youngkin, qui avait subtilement dosé ses arguments de campagne. Pour certains, celui-ci aurait carrément tracé une feuille de route qui pourrait guider son parti vers le succès lors des élections de mi-mandat, en 2022, voire lors de la prochaine présidentielle, en 2024.

S'il était clairement soutenu par Trump, Youngkin n'a pas joué sur la provocation chère à l'ex-président. Il a su rallier un électorat modéré, comme les mères de famille blanches des banlieues aisées, en critiquant la gestion du covid dans les écoles et en s'intéressant à la question du racisme.

Alors, oublié l'échec de Donald Trump? Les républicains sont en ordre de bataille pour les grosses échéances? Tanguy Struye de Swielande, professeur de relations internationales à l'UCLouvain, fait le point sur l'état de forme du parti.

Les républicains semblent s'être bien remis de la défaite de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de l'an dernier.

Oui, ils sont parvenus à se mobiliser, notamment en ne jouant pas trop la carte Trump. On l'a vu en Virginie, où leur candidat s'est positionné pour gagner l'élection en se focalisant notamment sur l'enseignement.

Mais ce résultat n'est pas une vraie surprise. Quand un parti gagne la présidentielle, il a toujours du mal à se maintenir dans la foulée. Les républicains ont bien joué, mais les démocrates les y ont bien aidés, avec leurs énormes divisions... On connaît les difficultés rencontrées par le président Biden pour faire avancer ses réformes au Congrès. Ce long blocage a influencé l'opinion des gens dans les États.

Qu'est-ce que ça augure en vue des élections de 2022 et 2024?

N'oublions pas que l'élection présidentielle était serrée en termes de voix. La population américaine est très partagée et ça va continuer comme cela lors des prochaines échéances. La victoire se jouera à quelques pour cent.

Comment les républicains se positionnent-ils pour les prochaines échéances?

Ils utilisent cette carte de montrer que le bilan de Biden n'avance pas. Ils jouent aussi la logique trumpiste, en se focalisant sur le citoyen américain blanc du sud, où la situation socio-économique patine. Ils s'en prennent à l'approche progressiste des démocrates, à un certain extrémisme de gauche.

Dans ce contexte, Donald Trump reste-t-il un candidat crédible pour son parti lors de la présidentielle de 2024?

Les sondages montrent que Trump reste le leader des républicains. Les candidats potentiels à la présidentielle qui cherchent à se positionner sont mal placés parce que la base attend Trump. Le parti reste sous son influence, même s'il est moins visible ces derniers mois. Il a la main mise sur tout, il attend, il écoute... Il se place dans la position du chef, celui qui voit les sondages et semble dire: "C'est bien parti pour moi."

Donc, la réélection de Trump semble envisageable si le contexte reste favorable aux républicains...

Ce sera un choix personnel qu'il devra faire. Mais la situation actuelle lui est bénéfique. Les démocrates, qui ont montré qu'ils étaient déchirés, lui servent ça sur un plateau...

Il y aura cependant la question de son âge (Donald Trump aura 78 ans en novembre 2024, NDLR). On dit qu'il pourrait plutôt envoyer son fils, Don Junior.

Donald Trump Junior est-il vraiment un candidat crédible? Il a une expérience politique?

Avec la famille Trump, tout est possible... Dans les sondages, il est dans le peloton des candidats potentiels. Et avec l'aide financière, la réputation et son nom de famille, il pourrait se retrouver candidat. Il n'a aucune expérience politique, sauf celle d'avoir suivi son père pendant quatre ans...

Quels sont les autres républicains qui se positionnent pour la prochaine présidentielle?

D'abord Mike Pence, le vice-président sous l'ère Trump , qui reste assez loin de l'ex-président dans les sondages. Derrière lui, il y a un peloton avec des gens comme le sénateur du Texas Ted Cruz; Nikki Haley qui fut ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies; le gouverneur de Floride Ron DeSantis et quelques autres, dont Don Junior. Tout ceux-là essaient de récupérer l'héritage de Trump, mais le patron est toujours là!

Que pensez-vous de la communication de Trump depuis qu'il n'est plus président?

Lamentable! Il continue à faire des communications officielles, mais c'est de bas niveau, sous la ceinture... Il est moins présent dans les médias, mais on l'a encore vu sur Fox News récemment. On lui a enlevé son arme favorite, Twitter, mais il développe un nouveau média social. On verra si ça prend... Sa première expérience du genre avait échoué.

Que reste-t-il du trumpisme? A-t-il imprégné la société américaine à long terme?

Oui, le trumpisme reste très présent. Il suffisait de voir la foule présente à Dallas mardi dernier pour le soi-disant retour du fils de JFK. Des conspirationnistes de QAnon disaient qu'allait réapparaître le fils de Kennedy (qui est mort dans un accident d'avion en 1999, NDLR) pour annoncer le retour de Trump à la présidence. Le trumpisme est loin d'être mort! Ses valeurs continuent à hanter la société américaine, avec l'importance de l'homme blanc, l'Amérique rurale, la logique conspirationniste...

Mais comment expliquez-vous que face à tout cela, les démocrates se déchirent à ce point? Est-ce vraiment une tendance dans le parti ou le fait de quelques personnes?

Sous Trump, on a eu l'image d'un parti démocrate uni, mais pas du tout! En réalité, il a toujours été traversé par des idéologies différentes. Si on voulait rapprocher ça de la politique belge, on pourrait plus ou moins imaginer que l'aile gauche du parti démocrate, c'est notre parti socialiste, et l'aile droite, c'est le MR. Voyez déjà les problèmes rencontrés par la Vivaldi... et dites-vous que Biden doit gérer tout ça au sein même de son parti.

Que se passera-t-il si les démocrates perdent les élections de mi-mandat de l'an prochain?

Ça sera très difficile pour Biden d'encore avancer sur le plan intérieur, très! Les démocrates doivent se réveiller et trouver des compromis pour la suite de l'agenda du président. Il leur reste un an. On imagine qu'ils vont désormais se faire pragmatiques. Mais ils ont déjà mis des mois à négocier sur leurs grands plans d'investissement, ils ont descendu les montants prévus.... Donc, ce n'est pas dit qu'ils vont pouvoir arrêter de se déchirer. Ils semblent dans une situation vraiment difficile pour 2022-2024 avec, face à eux, des républicains qui n'ont rien à faire pour être en position de force. Et tout ça, ce n'est pas du tout la faute de Joe Biden...