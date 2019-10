Donald Trump choisit l'affrontement avec le Congrès

Pat Cipollone, avocat de la présidence, avait envoyé quelques heures plus tôt un courrier à Nancy Pelosi: "Pour faire simple, vous essayez d'annuler les résultats de l'élection de 2016 et de priver les Américains du président qu'ils ont librement choisi." Il reproche l'absence de vote formel à la Chambre pour déclencher ce processus. "Dans ces circonstances, le président Trump et son administration ne peuvent participer à votre enquête partisane et anticonstitutionnelle", écrit-il dans cette lettre de huit pages.