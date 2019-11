Donald Trump condamné à payer 2 millions de dollars

Donald Trump a été condamné jeudi par un tribunal de New York à verser 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir utilisé sa fondation comme instrument politique, dans le cadre d'un accord amiable. Le procureur de l'Etat de New York avait attaqué la fondation et ses administrateurs en juin 2016, affirmant que Donald Trump avait utilisé cette organisation à des fins personnelles et non pour faire oeuvre de charité.