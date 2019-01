Donald Trump défend son mur

Une "crise humanitaire"

Calmement, les yeux rivés sur la caméra, Donald Trump n’a pas non plus hésité à parler de "crise du coeur et de l’âme". "Ce soir, je vous parle, car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud." Un argument peu convaincant selon le "New York Times", qui accuse le locataire de la Maison-Blanche de dramatiser la situation à la frontière. Évoquant la violence des immigrants, les drogues, les gangs, les terroristes, Donald Trump a omis de préciser que selon un rapport du département d'État en septembre dernier, "aucun élément tangible n'indique que des groupes terroristes internationaux se soient implantés au Mexique, travaillent avec les cartels de la drogue ou envoient des agents aux États-Unis via le Mexique". Il n’a pas non plus spécifié qu’il n’y a jamais eu aussi peu d’arrestations à la frontière mexicaine : en 2017, 303.916 personnes ont été arrêtées, soit "le chiffre le plus bas depuis 45 ans", rappelle le "Washington Post".