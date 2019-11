Donald Trump diffusera l'état de ses finances

Ces derniers temps, le président des États-Unis fait face à des poursuites judiciaires et à des pressions politiques afin de divulguer ses déclarations de revenus et d'autres informations financières. Mais Donald Trump ne se laisse pas faire et a déclaré qu 'il publierait l'état de ses finances , et ce, avant l'élection présidentielle de 2020 . Il insiste sur le fait que c'est à lui de fournir ces informations et à personne d'autre.

Dans une salve de tweets matinaux, le président s'est énervé en expliquant que la chasse aux sorcières se poursuit avec des procureurs démocrates de New York qui passent en revue toutes ses transactions. Le président est revenu sur le fait que Robert Mueller avait, pendant deux ans et dans le cadre de l'affaire de l'ingérence russe, déjà analysé toutes ses finances et ses impôts et qu'il n'avait rien trouvé. "Cela n'est jamais arrivé à un président", s'exclame-t-il. "Ce qu'ils font n'est pas légal. Je suis irréprochable et lorsque je publierai mes états financiers (ma décision) quelque temps avant l'élection, cela ne montrera qu'une seule chose - que je suis beaucoup plus riche qu'on ne le pensait - et c'est une bonne chose. Jobs jobs jobs", a écrit le président.