Donald Trump envisage d'armer les profs

Le président Trump a organisé une "réunion d'écoute" avec des parents, des élèves et des enseignants à la Maison-Blanche suite à la fusillade dans un lycée floridien. En leur présence, il s'est engagé à durcir les règles entourant la vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques des acquéreurs d'armes à feu. Donald Trump a également émis l'idée d'armer les enseignants pour empêcher les massacres.

Le locataire de la Maison-Blanche a promis d'être "très dur" sur un certain nombre de mesures destinées à empêcher les massacres dans les écoles. Mais il a aussi suggéré comme piste possible d'armer les enseignants et d'autres personnels des établissements scolaires.

Le "vrai ami" de la Maison-Blanche doit faire un choix

Maladresse ou provocation? A la fin de cette rencontre, c'était l'incompréhension dans les rangs scolaires, et plus largement dans une Amérique encore en deuil. D'abord sur le timing de cette proposition. Les étudiants américains multiplient les manifestations pour demander un meilleur contrôle de la vente d'armes depuis la fusillade de la semaine dernière, avant une grande marche nationale prévue le 24 mars prochain à Washington et baptisée "March for our Lives" ("Marche pour nos vies").