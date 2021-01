Donald Trump fait ses adieux, fier de son bilan à la Maison Blanche

C'est par le biais d'un message vidéo pré-enregistré que le président sortant américain Donald Trump a pris congé de ses concitoyens. Reclus dans la Maison Blanche, Donald Trump quitte le pouvoir au plus bas dans les sondages et coupé d'une partie de son camp, à l'issue d'un mandat marqué par une avalanche de scandales, deux "impeachments" et un assaut meurtrier du Capitole.