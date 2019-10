Donald Trump fustige les "conneries" des démocrates

Il a également qualifié de " scandale " le fait qu’Adam Schiff et ses équipes aient obtenu un premier compte rendu des accusations du lanceur d’alerte avant qu’il ne formule son signalement par écrit , comme le rapporte le New York Times. " Il l’a probablement aidé à l’écrire ", a raillé Donald Trump.

La Maison-Blanche devrait recevoir vendredi une injonction à livrer à la Chambre les documents relatifs au dossier ukrainien. Donald Trump se pliera-t-il à cette demande formelle? Il a affirmé mercredi qu’il "coopérait toujours", mais a accusé la speaker démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, de distribuer ces injonctions "comme des cookies". "Les démocrates bons à rien devraient se concentrer sur notre pays, plutôt que de faire perdre à tout le monde du temps et de l’énergie sur des CONNERIES", avait-il tweeté dans la matinée. Face à Donald Trump, Nancy Pelosi et Adam Schiff ne lâchent rien. Si la Maison-Blanche tente de bloquer l’enquête, alors les élus considéreront cela comme une tentative d’obstruction, ont-ils prévenu mercredi. "On ne plaisante pas avec cette enquête", a assuré Adam Schiff, qui s’est inquiété d’une possible tentative de la part de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, de faire pression sur des témoins éventuels au sein de son ministère.