Donald Trump met fin aux négociations avec les talibans

Donald Trump a annoncé samedi soir à la surprise générale qu'il mettait fin aux "négociations de paix" engagées depuis un an avec les talibans. Le président des Etats-Unis a aussi dévoilé qu'il devait initialement rencontrer ce dimanche à Camp David, "séparément" et dans le plus grand "secret", son homologue afghan Ashraf Ghani mais aussi "les principaux dirigeants des talibans". Cela aurait été une rencontre sans précédent, confirmant la préférence de Donald Trump pour la diplomatie au sommet.