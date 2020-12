Donald Trump met son veto au budget de la défense

Le président américain Donald Trump a opposé son veto à un projet de loi de la défense autorisant un plafond de 740 milliards de dollars de dépenses et définissant la politique du Pentagone.

Après avoir refusé de ratifier le plan actuel de relance de 892 milliards de dollars adopté par la Chambre des représentants et le Sénat, le président Donald Trump a mis son veto au budget américain de la défense , d'une hauteur de 740 milliards de dollars . Fait d'autant plus surprenant que la "loi d'autorisation de la défense nationale", ou NDAA, est généralement adoptée avec un fort soutien autant du côté des républicains que des démocrates, à l'abri du veto.

Le Congrès doit maintenant voter à nouveau pour passer outre ce refus, indique la chaîne CNBC. Notons également que ce budget a été promulgué pendant près de six décennies consécutives.

Une section sur la protection des géants tech

Ce projet de loi sur la défense finance le portefeuille de la sécurité nationale américaine . Son adoption garantit, au minimum, des augmentations de salaire pour les soldats et permet de poursuivre les programmes de modernisation de la défense.

Donald Trump a déjà avancé plusieurs raisons à ce rejet. Début décembre, il avait menacé d'opposer son veto si les législateurs n'incluaient pas une mesure visant à éliminer la section 230 sur la décence dans les communications (le Communications Decency Act). Celle-ci protège les géants technologiques comme Facebook et Twitter contre toute responsabilité légale pour ce qui est publié sur leurs plateformes. Et on sait combien le président a accusé Twitter, pourtant son réseau social de prédilection, de le censurer injustement.