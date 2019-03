Donald Trump n'en a pas encore fini avec la Justice

Après plus de 22 mois d’enquête, le procureur spécial Robert Mueller, qui s’est appuyé sur une équipe de 19 juristes et d’une quarantaine d’agents fédéraux, conclut à l’absence de collusion avec la Russie lors la présidentielle de 2016.

C’est une victoire politique pour Donald Trump! Après deux ans d’enquête, le procureur spécial Robert Mueller n’a pas trouvé la preuve d’une collusion entre l’équipe de campagne du président et la Russie . La conclusion de son rapport, publiée dimanche par le ministre de la Justice William P. Barr, est sans appel: "Les investigations du procureur spécial n’ont pas déterminé que l’équipe de campagne Trump ou qui que ce soit associé à celle-ci se soit entendu ou coordonné avec la Russie dans ses efforts pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2016".

Donald Trump s’est immédiatement réjoui sur Twitter: "Pas de collusion, pas d’obstruction, DISCULPATION complète et totale" , a-t-il écrit.

Six commissions parlementaires

En réalité, la synthèse du rapport est un peu plus nuancée. "Tout en ne concluant pas que le président se soit rendu coupable d’un délit, peut-on lire, ce rapport ne le disculpe pas pour autant." C’est d’ailleurs sur ce point que les esprits s’échauffent: peut-on ou non accuser Donald Trump de délit d’entrave à la Justice? D’un côté, le ministre de la Justice estime que le rapport ne mentionne aucun délit. De l’autre, les démocrates demandent la publication du rapport complet, et jugent que la synthèse "pose autant de questions qu’elle apporte de réponses".