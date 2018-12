Donald Trump passe Noël retranché à la Maison-Blanche

Le Président des Etats-Unis a poursuivi depuis la Maison-Blanche son bras de fer avec les démocrates sur le financement du mur frontalier avec le Mexique. Il s’est aussi attaqué à la Fed et aux sénateurs républicains critiques envers sa politique étrangère.

"Je suis tout seul (pauvre de moi) à la Maison-Blanche, dans l’attente du retour des démocrates et de la conclusion d’un accord sur la sécurité des frontières qui fait cruellement défaut", a-t-il écrit sur Twitter, lundi, juste avant le réveillon. "À un moment donné, les démocrates, qui ne veulent pas conclure d’accord, coûteront plus d’argent à notre pays que le mur frontalier dont il est question. C’est fou!" Quelques heures plus tard, il signait un ordre de financement d’une portion du mur de près de 200 kilomètres au Texas.