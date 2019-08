Donald Trump pourrait-il acheter le Groenland?

Une île sérieusement intéressante

Washington s'intéresse de longue date à l'importance géopolitique et aux réserves minérales de l'île couverte de glace et peuplée d'un peu moins de 60.000 habitants. En 1946, le président Harry Truman avait proposé au Danemark d'acheter le Groenland pour 100 millions de dollars. Par ailleurs, les États-Unis y possèdent déjà une base aérienne, à Thulé, leur site militaire le plus septentrional, en application d'un traité de défense datant de 1951.