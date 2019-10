Donald Trump promet de construire un mur... dans le Colorado

La construction du mur à la frontière entre les USA et le Mexique peine toujours à se concrétise. Le Congrès refuse en effet de débloquer les fonds nécessaires à son financement. Mais le président américain voit pourtant déjà plus loin: il a promis, mercredi, de construire un mur dans le Colorado. Pourtant, cet Etat n'est pas frontalier avec le Mexique. Trump a pourtant ses raisons: "Vous savez pourquoi nous allons gagner au Nouveau Mexique? Parce qu'il veulent la sécurité aux frontières. (...) Et nous construisons un mur à la frontière du Nouveau Mexique, et nous construisons un mur dans le Colorado." Il promet "un mur magnifique, un grand mur qui fonctionne vraiment où vous ne pouvez passer ni par-dessus ni par-dessous".