Donald Trump s'accroche encore à une victoire illusoire

"Nous pouvons nous battre pour la présidence et nous battre pour élire nos deux formidables sénateurs, et nous pouvons le faire en même temps", a-t-il assuré à Valdosta, accompagné de son épouse Melania Trump. Son message brouillé embarrasse pourtant des cadres républicains car il a déjà semé le doute chez certains de ses fidèles, qui se demandent s'il vaut vraiment la peine de voter dans une élection "truquée".

Enjeux immenses

Or, les enjeux sont immenses. Le 5 janvier, deux sièges du Sénat, aujourd'hui détenus par des républicains, se joueront en Géorgie lors d'une double élection partielle. S'ils les perdent, la chambre haute passera sous le contrôle des démocrates, car avec 50 sièges contre 50, la future vice-présidente Kamala Harris pourra, comme le prévoit la Constitution, voter pour départager l'égalité. Et Joe Biden, qui sera investi le 20 janvier, pourra donc s'appuyer sur un Congrès entièrement démocrate pour dérouler son programme.

Cela n'a pas empêché Donald Trump de consacrer une bonne partie de son discours à reparler de l'élection du 3 novembre. Non sans évoquer au passage une possible nouvelle candidature à la prochaine présidentielle, en 2024.

Le président sortant a de nouveau vivement critiqué le gouverneur de la Géorgie Brian Kemp, pourtant républicain et un ex-allié, en l'exhortant à vérifier de nouveau les bulletins. Le résultat de cet Etat a pourtant déjà été certifié, donnant la victoire à Joe Biden par une courte avance de moins de 13.000 voix.

Sur le papier, les deux sénateurs républicains partent vainqueurs. Au premier tour, David Perdue a remporté plus de 88.000 voix d'avance sur son rival démocrate Jon Ossoff, un ex-journaliste d'investigation. Une marge appréciable mais pas suffisante pour lui donner les plus de 50% de voix nécessaires pour l'emporter en Géorgie. Kelly Loeffler, elle, a eu plus de 300.000 voix de retard sur son rival, Raphael Warnock, pasteur dans l'ancienne église de Martin Luther King. Mais elle a pâti, au premier tour, de la concurrence d'un autre républicain qui a raflé près d'un million de voix.