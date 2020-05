Donald Trump s'attaque par décret à Twitter et Facebook

En colère contre Twitter, Donald Trump a signé un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus.

Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un décret dans le coeur de Donald Trump. La liaison du président américain avec les réseaux sociaux est tumultueuse, on le sait, et ce jeudi, c'est toujours le désamour qui a primé. Deux jours auparavant, Twitter avait accolé un avertissement incitant les utilisateurs du réseau à vérifier la véracité des affirmations du président américain à propos du vote par correspondance. Le milliardaire n'a pas supporté l'affront.