Donald Trump va bientôt connaître ses chefs d'accusation...

Certains à Washington imaginent par ailleurs un possible chef d’obstruction à la justice en élargissant l’affaire à l’enquête russe du procureur spécial Robert Mueller. C’est ce que laissent penser certaines questions posées lors des auditions de mercredi par l’avocat au service des démocrates. Bien que Robert Mueller, qui a rendu son rapport en mars, n’ait pas inculpé Donald Trump pour obstruction, il avait estimé que les règles du ministère de la justice ne lui permettaient tout simplement pas de le faire. Il avait alors insinué qu’il laissait le soin à une autre branche du gouvernement, c’est-à-dire le Congrès, de décider de la suite.

Objectif: voter l’impeachment avant Noël et éviter que l’affaire déborde sur les primaires démocrates. Certaines sources estiment que les articles pourraient être rédigés et mis au vote en commission dès la fin de la semaine prochaine. Le vote de la Chambre en plénière suivrait alors rapidement. Les démocrates sont confiants sur son issue: Donald Trump devrait bien être le troisième président de l’histoire des États-Unis, après Andrew Johnson et Bill Clinton, à être mis en accusation (impeached). Mais le Sénat étant aux mains des républicains, sa destitution reste cependant peu probable.