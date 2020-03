Donald Trump veut rouvrir les entreprises américaines "très bientôt"...

Pour le parti à l'âne, le projet comportait trop de mesures profitant aux grandes entreprises et non aux travailleurs. Il semble qu'ils aient fini par obtenir satisfaction lors d'intenses négociations ces derniers jours avec les républicains . C'est le troisième paquet de mesures prises par la Maison-Blanche depuis le début de la crise. Il devrait être adopté par la Chambre à majorité républicaine.

Trump veut rouvrir les entreprises

Le Président des États-Unis Donald Trump veut "rouvrir les entreprises dans 15 jours" et assouplir les mesures de distanciation, contre l'avis des scientifiques. "L'Amérique sera à nouveau et bientôt ouverte aux affaires, très bientôt" , a-t-il déclaré lundi pour appuyer son plan. "Si cela ne dépendait que des médecins, ils diraient de fermer le monde entier pendant quelques années", a-t-il ironisé, "nous ne pouvons pas faire ça."

Chercheur au "think thank" Bruegel

Pour Grégory Clays, chercheur au think tank économique Bruegel, "il ne faut pas opposer la situation économique et les mesures de santé", mais combiner les deux. "Il faut écouter les scientifiques sur la stratégie de confinement et prendre des mesures pour limiter l'impact sur l'économie", résume-t-il, "si l'État ne fait rien et que la croissance s'effondre, ce sera plus grave".