Elizabeth Warren prête pour défier Trump à la présidentielle de 2020

Elue du Massachusetts, Elizabeth Warren est connue pour occuper l'aile gauche du Parti démocrate. Critique acerbe des grandes banques et d'un capitalisme non régulé, la sénatrice a confirmé sa participation aux primaires démocrates de 2020. Dans une vidéo diffusée ce lundi, Elisabeth Warren a détaillé ses ambitions pour les Etats-Unis qui doivent, selon elle, être une terre d'opportunités pour tous et pas seulement pour les plus aisés. "C'est l'Amérique pour laquelle je me bats. Et c'est la raison pour laquelle je lance aujourd'hui un comité exploratoire pour la présidence", a-t-elle ainsi indiqué.