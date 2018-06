Elle reçoit 28 millions de dollars pour avoir été discriminée sur son âge

Codie Rael travaillait en tant qu'acheteuse de matériaux pour Sybron et KaVo Kerr dans plusieurs sites en Californie mais a été poussée à démissionner en octobre 2014. Elle avait entendu des déclarations comme "nous avons besoin d'employés plus jeunes ici" ou qu’elle était "dépassée" ou, encore, elle avait été traitée de "femme stupide" par son supérieur hiérarchique et par le patron de ce dernier.

Mme Rael a démissionné à cause du stress occasionné par son travail et a été remplacée par un homme âgé d’une vingtaine d'années, selon la plainte. Le jury a estimé que Mme Rael a fait l’objet de discrimination à cause de son âge, a été soumise à une fin de contrat abusive et à des mesures de rétorsion avec intentions de nuire de la part de ses employeurs. La travailleuse a reçu à des dommages et intérêts de 28 millions de dollars.