En Californie, les feux de forêts battent un record

Les feux de forêts en Californie ont décimé une superficie de plus de 8.000 km2 , a fait part lundi le département forestier et de protection contre les incendies de l'État du sud-ouest américain. Une telle ampleur des feux de forêts n'avait plus été constatée depuis 1987 .

Huit personnes ont déjà perdu la vie dans cet épisode et environ 3.300 bâtiments ont déjà été détruits. Dans l'ensemble du sud de la Californie, ordre a été donné à la population d'évacuer les lieux et de se mettre à l'abri. Dans le nord de la Californie, plus de 200 personnes ont aussi été évacuées par des hélicoptères de l'armée pour échapper à un incendie qui se propageait rapidement et s'était déclaré près de Fresno.