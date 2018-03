En Floride, certains profs pourront bien être armés

La Floride a adopté une loi de contrôle des armes à feu, en réponse à la tuerie qui avait coûté la vie à 17 personnes en février dans un lycée. Cette loi permettra à certains enseignants et à des membres du personnel scolaire d'être armés.

• Elle repousse de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter tout type d'arme, une mesure contre laquelle s'était élevé le puissant lobby américain des armes à feu, la NRA.

• Elle interdit les "bump stocks, ces dispositifs permettant à un fusil semi-automatique de tirer en rafales quasi-automatiques.

• Elle vise à renforcer le financement des soins psychologiques.

• Elle inclut par ailleurs un nouveau "programme de gardiens" destiné à permettre d'"empêcher ou d'abattre un tireur en action dans un bâtiment scolaire". Cette loi permettra donc à certains enseignants et à des membres du personnel scolaire d'être armés, après avoir été formé sur l'usage des armes et avoir subi des examens psychologiques. Le programme est réservé aux professeurs d'éducation physique et au personnel administratif, ainsi qu'aux seuls enseignants ayant une expérience dans l'armée ou les forces de l'ordre.