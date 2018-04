En attendant son mur, Trump veut déployer l'armée à la frontière mexicaine

"On va faire les choses militairement", a déclaré le président américain devant des journalistes à la Maison-Blanche ce mardi. "En attendant d’avoir un mur et une véritable sécurité, nous allons garder notre frontière avec l’armée. C’est une grande avancée" , a expliqué Donald Trump, qui a affirmé avoir discuté de cette idée avec James Mattis, son secrétaire à la Défense.

Trump avait déjà annoncé plus tôt dans la journée que l’aide américaine au Honduras et à d’autres pays pourrait être remise en cause s’ils n’arrêtaient pas ce qu’il a appelé de "caravane" de migrants, en référence à un groupe de plus de 1.000 migrants d’Amérique centrale qui progresse à travers le Mexique vers la frontière des Etats-Unis, où beaucoup espèrent demander l’asile.