En plein procès George Floyd, la mort d'un jeune noir secoue à nouveau Minneapolis

Un quartier de Minneapolis, où George Floyd avait été tué en mai dernier dans un incident qui avait bouleversé une partie des États-Unis, est le théâtre de heurts entre manifestants et forces de l’ordre après le décès d’un jeune homme noir dans une fusillade.

Katie Wright a ensuite raconté avoir entendu des officiers de police demander à son fils de lâcher son téléphone et l'un d'entre eux a mis fin à l'appel. Peu après, la petite amie de Daunte Wright l'a appelée pour lui dire que son fils avait été abattu.

La version de la police

Selon un communiqué du centre de police de Brooklyn Center, des policiers ont arrêté le conducteur d'une voiture pour une infraction au code de la route. Ils se sont alors aperçus qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et ont alors tenté de l'interpeller.

Mais il est remonté dans sa voiture et un officier de police a fait usage de son arme, touchant le conducteur, qui est mort sur place. La passagère du véhicule a été blessée, sans que sa vie soit en danger. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital, a encore indiqué ce communiqué ne précisant pas non plus l'identité de la femme.