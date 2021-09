État d'urgence décrété à New York, où l'ouragan Ida sévit

L'ouragan Ida, rétrogradé en cyclone post-tropical, a provoqué de graves inondations à New York où l'état d'urgence a été décrété.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a décrété l'état d'urgence peu avant 23h30, jeudi soir, annonçant que la ville faisait face à un "événement météorologique historique" suite aux inondations spectaculaires provoquées par le passage de l 'ouragan Ida , qui a fait sept morts dans le sud des États-Unis.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a fait de même à l'échelle de tout l'État. "Je déclare l'état d'urgence pour aider les New-Yorkais affectés par la tempête de ce soir", a-t-elle déclaré.

Notify NYC, le programme de communications d'urgence de la ville de New York, a demandé aux habitants de ne pas prendre la voiture avant 5 heures du matin, pour faciliter les interventions des secours.

Le métro new-yorkais inondé

La fermeture des écoles et des transports publics devrait également être annoncée dans la journée. En deux heures, pas moins de 180 millimètres de pluie sont tombés à New York, ce qui correspond, pour l'État, à deux mois de précipitations en temps normal.

L'US Open suspendu

L'État voisin du New Jersey, où l'aéroport de Newark a été touché par les inondations, a aussi été placé en état d'urgence. Et l'ouragan Ida n'a pas fini de faire des ravages. Selon les services météorologiques américains, il devrait, ce jeudi, continuer sa route vers le nord et se diriger vers la Nouvelle-Angleterre.