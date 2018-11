Facebook bloque 115 comptes avant les élections américaines

Facebook a bloqué environ 30 comptes de son réseau, ainsi que 85 comptes sur le réseau de partage de photos Instagram qu'il détient. Pourquoi ces comptes-là? Parce qu'ils pourraient être liés à des entités étrangères et servir à des ingérences dans les élections américaines.

Le risque est-il important? Cette annonce survient peu de temps après que les autorités et les agences de renseignement américaines ont annoncé ne pas avoir repéré de tentatives de perturbation du processus électoral mais que les Américains devraient se méfier de tentatives russes de diffusion de fausses informations.

"Nos investigations préliminaires ont identifié jusqu'à présent environ 30 comptes Facebook et 85 comptes Instagram qui pourraient être engagés dans des activités irrégulières coordonnées. Nous avons immédiatement bloqué ces comptes et sommes en train d'enquêter sur eux de manière plus détaillée", explique Facebook.