Facebook et Twitter sanctionnent Trump

Le président Donald Trump est dans le viseur de Facebook et Twitter à cause d'une vidéo dans laquelle il assure que les enfants ne sont quasiment pas susceptibles d'attraper le nouveau coronavirus.

C'est la première fois que Facebook censure directement Donald Trump. Twitter est allé encore plus loin, interdisant au compte de campagne du chef de l'Etat de continuer à tweeter tant qu'il ne retirait pas l'extrait d'une interview. Le clip en question montrait le président américain expliquer dans un entretien à la chaîne Fox News que les enfants étaient "presque totalement" immunisés, de par leur âge, contre le nouveau coronavirus. Or, si les jeunes enfants représentent une proportion ultra minoritaire des hospitalisations pour le Covid-19, ils peuvent attraper et transmettre la maladie, selon des études.