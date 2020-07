Ghislaine Maxwell, l’héritière qui connait les secrets de Jeffrey Epstein

Depuis une quinzaine de jours, Ghislaine Maxwell, habituée aux dorures et aux jets privés, passe ses nuits sous haute sécurité dans une prison new-yorkaise. Lors d’une audience en téléconférence ce mardi, son procès a été fixé au 12 juillet 2021 et la juge a refusé sa libération sous caution.

Lire aussi | Ghislaine Maxwell plaide non coupable de trafic de mineures et reste en prison

Sa cavale puis son arrestation, le 2 juillet dans le New Hampshire (nord-est), ont fasciné les médias. Quand le FBI a pénétré dans la propriété où elle se cachait et lui a demandé d’ouvrir la porte, Ghislaine Maxwell s’est réfugiée dans une autre pièce, selon l'accusation. À l’intérieur, la police a retrouvé un téléphone portable enveloppé d’aluminium, preuve qu’elle aurait cherché à brouiller les pistes. Elle a acheté la propriété de 63 hectares en novembre en se faisant passer pour une journaliste, " Janet Marshall ".

Mine de témoignages

Elle y menait une vie recluse, loin de ses années jet-set et de son enfance dorée. Née en France à Maisons-Laffitte, l’héritière de l’empire Maxwell est la plus jeune d’une fratrie de neuf enfants. Élevée dans le grand luxe en Angleterre, elle fréquente la haute société britannique après des études à Oxford. Après la mort de son père, magnat des médias, elle hérite d’une pension de 100.000 dollars par an et se lance dans l’immobilier aux États-Unis.