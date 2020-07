Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, comparaît

Le jet-setteuse Ghislaine Maxwell est soupçonnée d'avoir été la complice de Jeffrey Epstein, le milliardaire américain accusé de trafics et abus sur mineures. Arrêtée début juillet, elle comparaît devant la justice américaine ce mardi. Retour sur ce dossier qui éclabousse quelques grands noms.

De quoi accuse-t-on cette figure de la jet-set de 58 ans, fille du magnat des médias Robert Maxwell?

D'avoir "aidé, facilité et contribué aux agressions sur mineures de Jeffrey Epstein". Cette ex-petite amie d'Epstein aurait recruté pour celui-ci des adolescentes . Elle participait parfois directement aux agressions, selon les procureurs. La procureure fédérale de Manhattan Audrey Strauss a également évoqué des abus sexuels perpétrés dans la propre résidence de Maxwell .

Comment agissait le duo Epstein/Maxell?

De 1994 à 1997, Maxwell aurait aidé son ancien partenaire en recrutant des adolescentes. Certaines d'entre elles n'avaient pas plus de 14 ans. Avec Epstein, elle les emmenait au cinéma et dans des séances de shopping. Ils ont également payé leurs études. La fille de Robert Maxwell aurait " normalisé " la violence sexuelle parmi les victimes, se déshabillant devant elles et parlant de sexualité. Elle les aurait encouragée à faire des massages à Epstein, qui, finalement, abusait des jeunes victimes.