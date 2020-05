Guerre ouverte entre Trump et Twitter

L'affrontement entre Donald Trump et Twitter a tourné vendredi à la guerre ouverte, le président américain et ses conseillers répondant par des insultes aux signalements du célèbre réseau social à l'oiseau bleu.

Twitter a masqué vendredi un message de Donald Trump sur les affrontements de Minneapolis, le laissant néanmoins accessible, pour signaler une "apologie de la violence", faisant monter d'un cran la polémique avec le président américain qui cherche à limiter la protection des réseaux sociaux et leur latitude à modérer les contenus. "Ces VOYOUS déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne laisserai pas faire cela. Viens juste de parler au gouverneur Tim Walz et lui ai dit que l'armée restera à ses côtés. Au moindre problème, quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci!", a tweeté jeudi soir Donald Trump.