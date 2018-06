Hausse de l'immigration illégale aux USA, malgré Trump...

Le président US prône la tolérance zéro en matière d'immigration illégale, mais ça ne fonctionne visiblement pas. Voici les chiffres...

Plus de 50.000 personnes ont été arrêtées à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis pour le troisième mois consécutif en mai, montrant que la politique de "tolérance zéro" voulue par Donald Trump ne parvient pas à juguler l'immigration illégale, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Début mai, le président américain a ordonné d'engager désormais des poursuites contre toutes les personnes traversant illégalement la frontière et de séparer les enfants de leurs parents lorsque des familles traversent illégalement. Malgré cela, en mai, les arrestations à la frontières étaient en hausse de 160% par rapport à mai 2017 et légèrement plus nombreuses qu'en avril de cette année.