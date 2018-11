Il n'y a pas que le Congrès américain qui est en jeu

On n’en parle pas trop de ce côté-ci de l’Atlantique, mais mardi prochain, les Américains éliront également leur gouverneur dans plusieurs États ainsi que des milliers de parlementaires locaux. Et ils se prononceront sur plusieurs questions soumises à référendum. Dans certains cas, les enjeux seront au moins aussi importants qu’au Congrès.

À l’heure actuelle, les républicains dirigent 33 États américains et les démocrates 16, l’Alaska étant dirigé par un indépendant. Mais ce déséquilibre qui s’était nettement accentué sous la présidence de Barack Obama pourrait être partiellement corrigé mardi. Pas moins de 36 sièges de gouverneurs seront en jeu et une douzaine de ces élections s’annoncent serrées. La plupart se tiendront dans des États dirigés par un gouverneur républicain. D’après le site d’informations Vox, les démocrates sont déjà assurés de reprendre l’Illinois et le Michigan.