"Comme cela a été stipulé par de nombreux spécialistes du droit j'ai le droit absolu de me gracier, mais pourquoi le ferais-je alors que je n'ai rien à me reprocher" , a tweeté le président américain Donald Trump ce lundi.

Il a ajouté qu'il était également de plus en plus probable que Trump refuse d'être interrogé par le procureur spécial Robert Mueller, qui mène une enquête sur une éventuelle collusion entre son ancienne équipe de campagne et la Russie.