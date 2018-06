James Comey, l'ex-patron du FBI, "s'est écarté" des procédures

Cependant, Michael Horowitz écrit aussi que rien ne prouve que les motivations de James Comey étaient politiques et qu'il ait voulu influencer l'élection présidentielle. L'ex-directeur du FBI, limogé depuis par Donald Trump, s'était à l'époque attiré les critiques des républicains puis des démocrates, qui estimaient que sa gestion de l'enquête du FBI avait influencé la campagne électorale. James Comey a ensuite dirigé l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine et les liens présumés entre l'équipe de campagne de Trump et Moscou. Donald Trump, qui a nié toute collusion, l'a limogé en mai 2017 et n'a cessé depuis de le critiquer.