Janet Yellen: "Il ne faut pas regarder à la dépense, il faut voir grand"

Janet Yellen a ainsi appelé les élus à adopter ce plan sans regarder l'endettement du pays dans l'immédiat. «Les économistes ne sont pas toujours d'accord, mais je pense qu'il y a un consensus à présent: sans nouvelle action, nous risquons une récession plus longue et plus dure maintenant - et des cicatrices sur l'économie à long terme», a-t-elle plaidé. «Les taux d'intérêts étant historiquement bas, la chose la plus intelligente à faire est de voir grand», a-t-elle encore indiqué.